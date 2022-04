Wittenberger Vizelandrat: Corona-Virus ist ansteckender, aber nicht so aggressiv

Wittenberg/MZ - Das Corona-Virus ist gegenwärtig ansteckender, aber offensichtlich weniger aggressiv. Das sagte Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) beim jüngsten Kreistag in Wittenberg vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Die Zahl der Infizierten habe sich fast verdoppelt im Vergleich zur letzten Zusammenkunft des Kreistages, das war Ende Februar. Dennoch sei die Lage in den Kliniken entspannt. Extrem hoch nannte Hartmann unterdessen die Zahl derer, die in Quarantäne zuhause sitzen müssen.