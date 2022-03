Wittenberger Impfzentrum zieht um

Wittenberg/MZ - Das Impfzentrum in Wittenberg wird zum Monatsende umziehen. Ab 4. April wird dann nicht mehr in der Turnhalle am Berufsschulzentrum Mittelfeld geimpft, sondern in der Dessauer Straße 13 in Wittenberg, an einem Standort in der Nähe des Obi-Marktes. Das kündigt die Kreisverwaltung Wittenberg an.

Zeitgleich entfallen auch die Popup-Impfzentren, die seit dem Jahreswechsel in den acht weiteren Städten des Landkreises Wittenberg angeboten wurden. Impfwillige sollten zudem beachten, dass Ostern und Himmelfahrt das Impfzentrum geschlossen bleibt.

Hintergrund der Umstrukturierung der staatlichen Impfkampagne im Landkreis Wittenberg ist die sinkende Nachfrage nach den angebotenen Impfungen. Geplant sei, das Angebot des Impfzentrums bis Ende Mai aufrechtzuerhalten, so der Pressesprecher der Verwaltung.

Auch die Öffnungszeiten des Impfzentrums werden dann im April angepasst, das heißt sie werden gegenüber den derzeit geltenden Zeiten verkürzt auf: Montag: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 15.30 Uhr, Dienstag: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 18 Uhr, Mittwoch: 8 - 12 Uhr, Donnerstag: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 15.30 Uhr, Freitag: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 18 Uhr. Sonnabend: 9 - 12 Uhr.

Bis zum Monatsende bleiben die Möglichkeiten, sich auch in den anderen Städten impfen zu lassen, bestehen. Das ist unter anderem dienstags in Gräfenhainichen, mittwochs in Bad Schmiedeberg, donnerstags in Kemberg und Vockerode sowie montags in Coswig und Zahna-Elster der Fall.