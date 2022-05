Wittenberg Gemüse will in Schleesen Tomaten in Gewächshausanlage anbauen

Wittenberg Gemüse will expandieren. Geplant ist, in Schleesen im Winter Tomaten zu ernten. Was es damit auf sich hat und warum es Diskussionen gibt.

Schleesen/MZ - Wittenberg Gemüse hat längst noch nicht genug. Das Unternehmen, das mit einigem Erfolg in riesigen Gewächshäusern im Westen der Stadt Tomaten, Paprika und Erdbeeren produziert, will weiter expandieren. Und weil in Wittenberg die Flächen allmählich knapp werden, schaut sich die Firma zunehmend in der Region um.