Wie im Landkreis Wittenberg trotz Corona Karneval gefeiert wird

So hat der Faschingsauftakt auf der Waldbühne in Möhlau im 30. Jubiläumsjahr des MFC ausgesehen.

Wittenberg/MZ - Dieses Jahr wollten und konnten die Karnevalisten wieder feiern - trotz aktuell hoher Corona-Inzidenzen. Das Virus prägte das Geschehen gleich in zweifacher Hinsicht: Zum einen haben die Veranstalter viele Schutzmaßnahmen organisiert - da gab es allerorten viele Tests und Kontrollen des Impfstatus. Zum anderen ist der Umgang von Politik, Bevölkerung und Medien in den Bühnenprogrammen vielfach launig und kritisch thematisiert worden.

In Gräfenhainichen hat der GCC beim Hof-Karneval selten ein Blatt vor den Mund genommen, manchmal aber Masken. Foto: Thomas Klitzsch

Der Faschingsauftakt auf der Waldbühne in Möhlau - Bild oben - ist zugleich der Start in die 30. Session des dort beheimateten MFC gewesen. Weiter im Uhrzeigersinn: In Pretzsch hat die kleine Funkengarde mit ihren Kostümen den ganzen Saal zum Leuchten gebracht - und sicher auch die Augen einiger stolzer Eltern. In Möhlau haben die Tänzerinnen und Tänzer beim Tanz der Minis ihre Augen ganz cool verborgen - hinter grünen Sonnenbrillen.

Die neue Prinzessin, Janin I. von Kropstädt, ist von der Prinzengarde sehr aufmerksam bewacht worden. Foto: Sascha Graf

In Kropstädt wachte am Abend die Prinzengarde über die neue Prinzessin namens Janin. Ihr Prinz René war zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden. Die Rednerinnen und Redner beim Hof-Karneval des GCC in Gräfenhainichen haben nur selten ein Blatt vor den Mund genommen. Masken vorm Mund gab es aber auch hier - sie sollten als Virusbremse dienen, ohne zur Spaßbremse zu werden.

Im Bad Schmiedeberger Ortsteil Pretzsch hat die kleine Funkengarde den ganzen Saal zum Leuchten gebracht. Foto: Sascha Graf

Das alte Prinzenpaar in Pretzsch hat das Schwert ordnungsgemäß und höchst feierlich an das neue Prinzenpaar übergeben. Außerdem hatte im Bad Schmiedeberger Ortsteil das Tanzmariechen Summer einen ganz großen Auftritt.