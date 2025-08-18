Verteidiger Denis Vavro muss sich einem Eingriff unterziehen. Die Verletzung, die er sich beim ersten Pflichtspiel der Saison zuzieht, ist schwerwiegend. Bei einem anderen Spieler gibt es Entwarnung.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres ohne Denis Vavro planen. Der Verteidiger zog sich beim 9:0-Erstrundensieg im DFB-Pokal bei der SV Hemelingen am Samstag eine „schwerwiegende Muskelverletzung im Adduktorenbereich“ zu. Der 29-jährige Slowake wird in den kommenden Tagen operiert, wie die Niedersachsen mitteilten.

Dagegen gab es bei Stürmer Andreas Skov Olsen Entwarnung. Bei dem 25 Jahre alten Dänen, der im Pokal ebenfalls ausgewechselt werden musste, wurde eine schwere Verletzung am Sprunggelenk ausgeschlossen.