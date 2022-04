Wie der Tag der offenen Tür an Wittenberger Gymnasien ablaufen soll

Jede Menge Stationen hatte das Luther-Melanchthon-Gymnasium für Viertklässler vor der Coronapandemie zu bieten, an denen sie ausprobieren und in verschienene Unterrichtsfächer reinschnuppern konnten.

Wittenberg/MZ - Auf den Schulfluren wuseln die Schüler, neugierige Eltern erkunden mit ihren Heranwachsenden sämtliche Räume, sie bestaunen Experimente, lauschen Vorträgen, greifen in der Turnhalle auch einfach mal zum Tischtennisschläger. So sah vor der Pandemie ein Tag der offenen Tür in den Schulen im Landkreis Wittenberg aus, den es in dieser Art in diesem Jahr nicht geben wird. Etliche Bildungseinrichtungen haben ihren Schnuppertag schon abgesagt, andere Schulen planen eine Light-Variante, um die aktuellen Viertklässler für sich zu gewinnen. Die MZ hat nachgefragt, welche Schulen einen Tag der offenen Tür veranstalten wollen und wie dieser in Zeiten von Corona aussehen soll.