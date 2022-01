Wegen Dach, Bäumen und Stromleitung im Kreis Wittenberg im Einsatz

Feuerwehren mussten oft ausrücken in der Nacht zum Sonntag und am am Sonntagvormittag.

Wittenberg/MZ - Die teilweise heftigen Sturmböen in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag bescherten Feuerwehren im Landkreis zahlreiche Einsätze. Überwiegend ging es um Äste und umgestürzte Bäume, die von den Fahrbahnen geholt werden mussten. In Wittenberg hat es indes auch ein Dach erwischt, das es zu sichern galt.

Haus noch bewohnbar

Der Fachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Gerd Geier, berichtet von ersten Alarmierungen am Samstag kurz vor Mitternacht. Um 23.23 Uhr galt es, einen Baum auf einer Straße in Abtsdorf zu entfernen. Alarmiert worden waren die Feuerwehren Abtsdorf und Euper. Gegen 7.55 Uhr lag ein Baum auf der Lutherstraße, hier war die hauptamtliche Wachbereitschaft im Einsatz. Ebenso wie gegen 8.20 Uhr, als über eine lose Dachhaut auf einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Böttger-Straße informiert wurde. Sie musste gesichert und teilweise entfernt werden, so Geier. Das Haus sei trotz defekten Daches bewohnbar.

Kurz darauf, gegen 9 Uhr, ging es weiter: Baum auf der Straße im Mittelfeld, an der Kuhlache musste ein Baum beseitigt werden, wie auch in Kropstädt und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Reinsdorf. Ähnlich die Lage in anderen Orten des Kreises. Etwa auf der B2 zwischen Lubast und Tornau gab es mehrere Bäume, deretwegen Feuerwehren ausrücken mussten - siehe Foto, wo Kameraden aus Lubast und Rotta dabei sind, die Straße wieder befahrbar zu machen. Die Leitstelle berichtete am Vormittag von über 30 Einsätzen wegen des Sturmes.

Stromkabel gerissen

Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg sind am Sonntag gegen 6 Uhr in Richtung örtlicher Sportplatz ausgerückt. Wie Stadtwehrleiter Roland Karthäuser betont, sei ein zwischen zwei Masten befindliches Stromkabel abgerissen. Mitarbeiter von einem Energieversorger sind vor Ort gewesen und haben sich um das Problem gekümmert. Wie Karthäuser informiert, sind die Kameraden nach einer Stunde Einsatz wieder abgerückt.

In Seegrehna in der Wittenberger Straße fiel ein Baum in die Stromleitung, dadurch wurde der Anschluss im Giebel eines Hauses herausgerissen.