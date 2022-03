Vorverkauf für Gartenreichsommer in Wörlitz beginnt

Wörlitz/Dessau/MZ - Die Gärten und Schlösser zwischen Dessau und Wörlitz werden in der bevorstehenden Saison wieder einzigartiger Schauplatz für Konzerte, Theateraufführungen und musikalisch-literarische Besonderheiten sein. Sprich, nach der Pandemie steht Kulturinteressierten ein interessanter Gartenreichsommer mit vielen Formaten bevor. Die ausgewählten Programme bieten anspruchsvolle Unterhaltung von Mai bis September, berichtet das Anhaltische Theater. Der Vorverkauf für viele Veranstaltungen hat begonnen.

Eröffnung in Wörlitz

Eröffnet wird der Gartenreichsommer in diesem Jahr am 15. Mai, 17Uhr, mit dem Konzert „Lebenslinien“ im Schloss Wörlitz. Professorin Ragna Schirmer spielt am historischen Hammerflügel Werke von Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver Mozart und Ludwig van Beethoven.

Zwei weitere Schlosskonzerte finden im Schloss Mosigkau am 26. August, 18.30 Uhr, mit einem Mendelssohn-Bartholdy-Programm und am 11. September, 17 Uhr, mit dem Anhaltischen Streichquartett und Alexander Koryakin am Klavier statt.

Mit der Gondel zur Musik

Zu den Klassikern unter den Veranstaltungen gehören die Seekonzerte: Es handelt sich um den bewährten Dreiklang aus einer Gondelfahrt über die Seen und Kanäle des Wörlitzer Parks, einem Abendessen auf den Gondeln und einem Konzert an den schönsten Stellen des Parks, dem die Besucher vom Wasser aus lauschen. Insgesamt elf Konzerte stehen auf dem Programm. Diese erklingen zwischen dem 28. Mai („Park in Brass“ und dem 3. September („Sommerausklang“).

Für Besucher, die im Park des Gartenreichs nicht nur Musik erleben wollen, sondern darüber hinaus bei einem kleinen Spaziergang auch Wissenswertes und Interessantes über die Orte erfahren möchten, bietet der Gartenreichsommer „Wandelkonzerte“ an. Diese finden im Schlosspark Oranienbaum am 25. Juni und im Park Luisium am 21. Mai und 5. Juni statt. An unterschiedlichen Stellen erwarten Musikerinnen und Musiker der Anhaltischen Philharmonie Dessau diese mit einem kleinen Programm. Den Abschluss bildet eine Kaffeetafel mit Konzert vor den Orangerien.

In diesem Jahr finden außerdem die beliebten Kaffeekonzerte mit zwei unterschiedlichen Programmen an verschiedenen Standorten statt: im Citrusgarten an der Orangerie im Schlosspark Oranienbaum am 26. Juni und vor der Orangerie im Park Luisium am 22. Mai und 6. Juni in Waldersee. Die Besucher erwarten unterhaltsame Programme bei Kaffee und Kuchen.

Auf zur Insel Stein

Darüber hinaus wird das Anhaltische Theater mit „Der Bürger als Edelmann“, einer Ballettkomödie von Molière, zur Wörlitzer Insel Stein einladen. Die Produktion wird unterstützt durch den Freundeskreis des Dessauer Theaters. Zu den Abendveranstaltungen am 12., 17. und 18. sowie am 22., 24.6. und 25. Juni bietet das Hotel „Zum Stein“ in der magischen Atmosphäre der Inselgrotten ein Vier-Gänge-Menü an.

Tickets für alle Sonderveranstaltungen sind ab sofort erhältlich an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters und im Internet unter www.anhaltisches-theater.de