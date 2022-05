Verloren und gefunden: Was in den Fundbüros im Kreis Wittenberg abgegeben wurde

Wittenberg/MZ - In den Fundbüros des Landkreises sammelt sich manches an - auch Kuriositäten sind darunter. Die MZ hat sich erkundigt, was so alles zu finden ist. In Coswig ist es Fundstück 11/2021, das im vergangenen Jahr und nach wie vor die meisten Fragen aufwirft. „Wir mussten auch erst prüfen, was es damit überhaupt auf sich hat“, sagt Mara-Sophie Reichert, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Janine Hybotter in der Meldestelle der Stadt auch für das Fundbüro zuständig ist.