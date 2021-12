Unfall auf A9 bei Köselitz: Zusammenstoß mit Streufahrzeug

Köselitz - Auf der Autobahn ist es am Mittwoch, gegen 3.50 Uhr in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Klein-Marzehns zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Fahrerin eines Kleintransporters Citroen befuhr die rechte Fahrspur und beabsichtigte auf die linke Fahrspur zu wechseln. Beim Fahrspurwechsel fuhr sie auf ein in der mittleren Fahrspur fahrendes Streufahrzeug auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt geschätzten 25.000 Euro.