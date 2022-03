Ukrainische Flüchtlinge treffen im Kreis Wittenberg ein

Wittenberg/MZ - In der Nacht zum Donnerstag ist die erste größere Gruppe mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen im Kreis Wittenberg eingetroffen. Wie Kreissprecher Alexander Baumbach mitteilte, seien am Abend und der Nacht insgesamt 21 Menschen, davon etwa die Hälfte Kinder - eines noch ein Baby - vorerst in einem Schullandheim in Gohrau (Oranienbaum-Wörlitz) untergebracht worden. Die Flüchtlinge seien in mehreren Kleintransportern in den Kreis gebracht worden. Aufgrund mehrerer Staus verzögerte sich die Ankunft um mehrere Stunden.

Die Menschen seien nach der Flucht und den Erlebnissen im Kriegsgebiet erschöpft gewesen, sagte Baumbach, körperlich aber unversehrt. Bereits im Vorfeld seien Spielzeug und Laufgitter für die Kinder organisiert worden. Russischsprachige Kollegen aus der Ausländerbehörde hätten bei der Verständigung unterstützt. Auch die Notfallseelsorge des Kirchenkreises sei vor Ort gewesen und habe zu den Menschen Kontakt aufgenommen, sagte Baumbach.

Der Transport der Menschen sei von privaten Helfern organisiert worden. Für den Donnerstag war ein weiterer privater Transport angekündigt. Am Mittag trafen drei Frauen und sieben Kinder ein. Ein Bus mit mehreren Dutzend Personen war seitens des Landesverwaltungsamtes für den Kreis Wittenberg avisiert worden. Insgesamt haben 230 Flüchtlinge den Kreis erreicht.

Die Kreisverwaltung wolle in den nächsten Tagen die Unterbringungskapazität in Gohrau von 80 auf 110 Plätze erhöhen, so Baumbach.