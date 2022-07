Ukrainische Flüchtlinge stellen Wittenberger Tafel vor Herausforderungen

Wittenberg/MZ - Inga Schubert möchte nicht klagen, auch wenn die aktuelle Situation der 74-Jährigen und ihrem Team einiges abverlangt. „Wir kommen noch zurecht - und wir schaffen das auch“, berichtet Schubert, die in Wittenberg die Tafel leitet. Was sie damit meint, ist die derzeitige Flüchtlingssituation. Denn seit drei Wochen kommen neben langjährigen Tafelkunden zunehmend immer mehr Ukrainer in die Florian-Geyer-Straße. Viele haben nur wenig Geld, brauchen aber etwas zu Essen. „Die können einem echt leid tun. Ich lasse sie dann auch nicht ohne etwas gehen“, sagt die Mühlangerin, die sich seit 26 Jahren in der Tafel engagiert.

