Transporter-Fahrer verursacht bei Zahna Unfall und fährt weiter

Zahna - Nachdem sich ein Transporter-Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstag, gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 126 zwischen Bülzig und Wittenberg den Unfall beobachtet haben. Eigenen Angaben zufolge befuhr die 35-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Zahna und bog an der Kreuzung zur K 2010 nach rechts in Richtung Abtsdorf ab.

Im Abbiegevorgang habe sie plötzlich links neben sich einen weißen Transporter bemerkt. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, sei sie nach rechts ausgewichen, wobei sie in der Folge gegen die Leitplanke stieß. Der unbekannte Transporter-Fahrer soll sich vom Unfallort entfernt haben. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Nach Angaben der jungen Frau soll ein namentlich nicht bekannter Zeuge an der Kreuzung kurz angehalten haben und danach weitergefahren sein. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, insbesondere zum weißen Transporter, machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 02391 / 4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.