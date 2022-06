Selbitzer Dorfgemeinschaftshaus für etwa 580.000 Euro rundum saniert

Für mehr als eine halbe Million Euro ist das Dorfgemeinschaftshaus in Selbitz saniert worden. Wie das möglich gemacht wurde und was sich verändert hat.

Selbitz/MZ - Ein heller, lichtdurchfluteter Saal, eine moderne Küche und ein barrierefreier Aufgang ins Gebäude - wer das hört, der denkt im ersten Moment sicher nicht an das Selbitzer Dorfgemeinschaftshaus. Das ist vielen nämlich so im Gedächtnis: kleine, hauptsächlich dunkle Räume, enge Flure und eine etwas altbacken wirkende Einrichtung. Diese Zeiten gehören inzwischen aber der Vergangenheit an, denn die Stadt Kemberg hat eine ganze Stange Geld in die Sanierung des in der Ortsmitte gelegenen Objektes gesteckt.