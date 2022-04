Neue Aktionen im Biosphärenreservat Mittelelbe

Biosphärenreservat beteiligt sich an der Kampagne „Verrückt auf morgen“. Es punktet unter anderem mit Düne, Tümpel, Waldameisen und Zilpzalp.

Oranienbaum/MZ - Die Liste, die Guido Puhlmann während der knapp drei Kilometer langen Tour erstellt hat, endet bei knapp 40. So viele unterschiedliche Vögel konnte der Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung „Mittelelbe“ an ihren Stimmen erkennen. Wahnsinn am frühen Vormittag!, ließe sich ob dieser beeindruckenden Leistung ausrufen.