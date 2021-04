Möbel Letz aus Elster: Jahresausklang mit Familien-Anhang

Elster - Unternehmen aus Elster feiert mit allen Mitarbeitern und deren Familien in der Adventszeit. Wie die Firmenbilanz in diesem Jahr ausfällt.

Gelb war die dominierende Farbe im Gewerbegebiet Elster. Dicht an dicht standen 25 Lkw und Transporter vor der Firmenzentrale der Möbel Letz GmbH aufgereiht, die Größe des Unternehmens eindrucksvoll demonstrierend.

Mehr als 130 Mitarbeiter beschäftigt das 1995 gegründete Unternehmen heute. Für sie, aber auch deren Ehepartner und Kinder hatten die Geschäftsführer Mario Letz und Kai Blüthgen eine große Weihnachtsfeier organisiert. „Wir konnten in diesem Jahr wieder ein deutliches Wachstum verzeichnen. Nicht nur mit dieser Feier wollten wir den Männern und Frauen deshalb für ihr Engagement danken“, betonte Letz. Und er sicherte den Angestellten zu, dass es auch im kommenden Jahr reichlich Arbeit für sie geben wird. Angestrebt werde wieder ein zweistelliges Wachstumsplus.

Mit Bahn und Karussell

Das spezielle Augenmerk galt an diesem Nachmittag aber vordergründig den Kindern der Mitarbeiter. Eigens für sie ließ es sich Mario Letz nicht nehmen, so wie es Weihnachten vielerorts Tradition ist, aus einem Märchenbuch vorzulesen. Darüber hinaus hielt das Unternehmen für die Jüngsten auch vor der Tür allerlei Vergnügliches parat. Wobei die Rundfahrt auf der Eisenbahn oder ein kleines Kinderkarussell den ganzen Nachmittag über hoch im Kurs standen.

Wirtschaftlich betrachtet zeigt sich Möbel Letz in einem guten Licht. Mit der logistischen Unterstützung von vier Subunternehmern liefert die Firma bei ihr georderte Ware deutschlandweit sowie nach Österreich und in die Schweiz aus. Der größte Teil des Umsatzes wird durch Onlineverkäufe erwirtschaftet. Diesen stellen aktuell 45 Mitarbeiter sicher, die ebenfalls in Elster tätig sind. „Unser Anspruch ist es, dass der Kunde vom Kauf bis hin zur Lieferung einen einzigen Ansprechpartner hat: uns“, verdeutlichte Kai Blüthgen.

Verlassen könne sich der Käufer dabei auch auf die Zuverlässigkeit der über 250 Lieferanten, die das Sortiment von Möbel Letz sicherstellen. Mehr als 3000 Artikel davon hält das Unternehmen ständig in seinem Lager in Zahna bereit. Die 22000 Quadratmeter große Lagerfläche, die Letz in der ehemaligen Likörfabrik Zahna seit geraumer Zeit nutzt, garantieren den Kunden zwar eine zehntägige Lieferfrist nach Eingang der Bestellung, angesichts des nachweislichen und erkennbaren Verkaufszuwachses kommt das Unternehmen aber hier bereits an Grenzen.

Führerscheine nicht akzeptiert

Alle Erfolgsgeschichten zur Möbel Letz GmbH täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass das Unternehmen auch mit Problemen zu kämpfen hat. Steigende Kosten in dem hart umkämpften Markt, vor allem beim Transport, gehören ebenso dazu wie die Hürden, die der Amtsschimmel immer wieder aufbaut.

Unter anderem erschwert die Behörde die Einstellung von ausländischen Mitarbeitern, da deren Führerscheine nicht anerkannt werden. Die politisch geforderte Integration wird so aber kaum möglich sein, meint Letz. Auch dem Fachkräftemangel lasse sich so nicht entgegentreten. (mz)