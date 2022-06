Kreis Wittenberg: Dutzende Mitarbeiter in Pflegeheimen an Corona erkrankt

700 neue Corona-Fälle im Landkreis gab es allein am Mittwoch. Gesundheitsamt schließt mehrere Kitas.

Viele positive Tests in den letzten Tagen.

Wittenberg/MZ - Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz erreichen gegenwärtig ungeahnte Höhen - im Land wie im Landkreis. Allein am gestrigen Mittwoch sind dem Gesundheitsamt in Wittenberg 700 neue Fälle bekannt geworden. Anfang der Woche war von knapp 1.000 neuen Infektionen mit dem Corona-Virus die Rede. Was allerdings mit etlichen Nachmeldungen zu tun hatte. Das Dessauer Labor, das die Abstriche untersucht, hatte laut Amtsarzt Michael Hable zeitweise IT-Probleme.