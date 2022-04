Konzertauftakt im Coswiger Simonetti-Haus

Coswig/MZ - Von Beginn an knieten sich Christian Christl und der Londoner Dom Pipkin förmlich rein in den Bechstein-Flügel des Coswiger Simonetti-Hauses und so sorgten die beiden Künstler am Freitagabend für einen furiosen Jahresauftakt in der Veranstaltungsreihe Katzenmusik.