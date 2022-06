Klimaschutz: Landtag pflanzt im Dessau-Wörlitzer Gartenreich Bäume

Rund 100 Teilnehmer kamen am Sonnabend zur Baumpflanzaktion des Landtages Sachsen-Anhalts in der Welrerbe-Region bei Wörlitz.

Wörlitz/MZ - Normalerweise leitet er im Wechsel mit seinen Stellvertretern die Plenarsitzungen des Landtags, führt Wahlen und Abstimmungen durch und vertritt das Parlament in parlamentarischen und Verwaltungsangelegenheiten nach außen. Am Sonnabend aber war Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger in einer besonderen Mission unterwegs und hatte zur Flächenbepflanzung in die Elbaue bei Wörlitz für die Wiederaufforstung im Gartenreich der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz eingeladen.