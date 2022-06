Frühlingsbeginn im Wörlitzer Park

Anne Kahn und Maik Mahn starten zum Frühlingsanfang mit ihrem Kiosk am Floratempel in Wörlitz in die neue Saison.

Wörlitz/MZ - „Das wäre grobfahrlässig gewesen, nicht aufzumachen“, begründet Maik Mahn, warum er den Kiosk am Floratempel im Wörlitzer Park bereits an diesem Wochenende geöffnet hatte. Der eigentliche Start in die Saison war nämlich erst für den heutigen 1. März vorgesehen. Doch die Sonne hatte nicht nur viele Besucher in den Wörlitzer Park gelockt, sondern eben auch den Kiosk-Betreiber. Auch das schöne Wochenende vor dem Sturm im Februar habe er schon genutzt, um Gästen einen Kaffee zum Aufwärmen und einen Imbiss auf die Hand anzubieten, erzählt Mahn.