Friedenstauben in Blau-Gelb für Oranienbaum-Wörlitz

Symbole sollen an Kitas in Oranienbaum-Wörlitz kommen. Der Bürgermeister erklärt, was es damit auf sich hat.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Nachdem eine weiße Friedenstaube unter anderem am Balkon des Oranienbaumer Rathauses angebracht wurde (die MZ berichtete), sollen jetzt weitere solcher Friedenssymbole etwa in den Kitas in der Kommune verteilt und befestigt werden. Hergestellt hat die in diesem Fall runden Tafeln nach Auskunft von Bürgermeister Maik Strömer (CDU) die Firma Kubra. Das auf Industrie- und Kunststofftechnik spezialisierte Unternehmen hat seinen Sitz im Dessora-Park bei Oranienbaum.