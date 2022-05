Gerichtsurteil Frau auf Friedhof in Bad Schmiedeberg angezündet: Mann bleibt in psychiatrischer Klinik

Der 32-Jährige wird in einer gesicherten Einrichtung verbleiben. Er hatte im Juli eine Frau in Bad Schmiedeberg mit Brandbeschleuniger übergossen und in Brand gesteckt. Sie überlebte schwer verletzt.