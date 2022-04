Energiekosten: Bäder im Kreis Wittenberg wollen vorerst nicht kälter werden

Einrichtungen im Landkreis Wittenberg spüren den Preisdruck - am Temperaturregler wird aber nicht gedreht. Wie das begründet wird.

Jenny Klügl misst in der Gräfenhainichener Volksschwimmhalle die Temperatur des Wassers: 31,4 Grad.

Wittenberg/MZ - Die ersten Kommunen sind Medienberichten zufolge der Empfehlung bereits gefolgt und haben die Wassertemperatur in ihren Schwimmbädern gesenkt. Angesichts der extrem hohen Energiepreise hatte dies der Branchenverband „Deutsche Gesellschaft für das Badewesen“ vorgeschlagen. Auch in etwas kühlerem Wasser lasse sich schwimmen, wenn man dadurch Energie sparen kann, so der Tenor. Die MZ hat sich umgehört, wie die Badeanstalten im Landkreis diesbezüglich verfahren.