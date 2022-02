Eltern der Spielplatzinitiative aus Radis haben die 10.000er-Marke geknackt

Radis/MZ - Überrascht und dankbar. Das waren die ersten Emotionen der Eltern von der Spielplatzinitiative in Radis, als sie vor kurzem einen Blick auf ihr Spendenkonto warfen. „Wir konnten es gar nicht fassen, in kurzer Zeit so viel Geld eingenommen zu haben“, berichtet Samuel Pfendt. Zuletzt hat es in der Spendenkasse ordentlich geklingelt. Dank mehrerer Aktionen in der Weihnachtszeit konnte das vierköpfige Team nun das erste Etappenziel erreichen - 10.000 Euro haben die Eltern inzwischen zur Verfügung, um den in die Jahre gekommenen Spielplatz Schritt für Schritt zu erneuern.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Gratis testen Jetzt registrieren und 3 exklusive MZ+ Artikel gratis lesen. Artikel Gratis Winter-Spezial 2 Monate MZ+ zum Vorteilspreis von nur 2 €/Monat lesen. 2 Monate für 2 €/Monat* 6 Monate nur 3,99€/MON MZ+ im 1. Monat gratis und anschließend 6 Monate zum Vorteilspreis lesen. 0,00 €/1. Monat** * nach dem Angebotszeitraum dann für 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. **ab dem 8. Monat 9,96 € monatlich inkl. gesetzl. MwSt. Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.