E-Bike-Fahrer in Elster leicht verletzt

Elster/MZ - In Elster wurde am Sonntagmittag ein 64-Jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr eine 47-jährige Hyundai-Fahrerin die Albrechtstraße mit der Absicht, nach rechts auf die B 187 in Richtung Wittenberg abzubiegen. Um die Vorfahrt zu gewähren, sei sie langsam an die Einmündung herangefahren, als der 64-Jährige auf dem Fahrradweg von rechts kam. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der E-Bike-Fahrer wurde von Rettungskräften vor Ort untersucht und behandelt.