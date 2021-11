Die Wochenend-Tipps für den Landkreis Wittenberg

Lucy Blasche und Christian Sengewald sind in „Fridolin und Friederike“ im Puppentheater in Dessau zu sehen.

Wittenberg/MZ - Nebel oder Niesel oder Sonne? Für die närrischen Aktivitäten, die nach dem 11. 11. nun noch für das Wochenende, insbesondere Sonnabend angekündigt sind (die MZ berichtete), dürfte das nur eine untergeordnete Rolle spielen, hier wärmt der Spaß. Ebenfalls nebensächlich ist das Wetter für die, die eine Fahrt in die Umgebung zu einem Angebot unterm Dach planen.

1. Dessau - Ziel: Orangerie.

Unter dem Titel „Zucker aus Rüben - Ein ,Kraftstoff’ der Moderne“ wird in der Orangerie am Schloss Georgium eine Gemeinschaftsausstellung des Dessauer Stadtarchivs und des Museums für Stadtgeschichte gezeigt. Der Hauptteil der Ausstellung widmet sich der Dessauer Zucker-Raffinerie, die am 14. Juni 1871 gegründet wurde. Denn als sich ab den 1830er Jahren in einigen deutschen Staaten die fabrikmäßige Zuckergewinnung aus Rüben zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und zum Auslöser von grundlegenden Industrialisierungsprozessen entwickelte, gehörte die Region Anhalt mit ihrer Hauptstadt Dessau zu den Kerngebieten dieser Entwicklung. Am Sonnabend wird um 11 Uhr eine Sonderführung durch die Ausstellung angeboten.

Um eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0340/8003790 wird gebeten. In der Ausstellung gelten die 3-G-Regelungen. Das Angebot wird am 20. November, 11 Uhr, noch einmal unterbreitet.

2. Torgau - Ziel: Schloss Hartenfels.

Auch hier geht es in eine Ausstellung. „Von Kaiserblau bis Luxusschwarz. Schätze der Druckgrafik“ gibt einen Überblick über das 40-jährige Schaffen der Werkstätten für künstlerische Druckgrafik von Jeanette und Reinhard Rössler aus Hohenossig. Die Exposition zeigt eine hochkarätige Auswahl von Grafiken in den Techniken der Radierung, im Holz- und Linolschnitt sowie in experimentellen Formaten. Das Ehepaar Rössler arbeitet mit großem Engagement als Grafikdrucker für die zeitgenössische Druckkunst, zunächst mit seiner Werkstatt in Leipzig, ab 1986 in Hohenossig bei Krostitz.

Die neue Sonderausstellung wird bis 20. März 2022 täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es gelten die 2G-Regeln und Kontakterfassung. Es wird gebeten, ein Zeitfenster zu buchen.

3. Dessau - Ziel: Anhaltisches Theater.

Neben der Märchen-Oper von Tschaikowski „Iolanta“ (die MZ berichtete) am Sonnabend, um 17 Uhr, unterbreitet das Anhaltische Theater noch zwei weitere Angebote am Sonntag. Um 15 Uhr steht „Fridolin und Friederike“ für Familien und Kinder ab vier Jahren im Alten Theater/Puppenbühne auf dem Spielplan. Die tierische Geschichte nach einem Kinderbuch von Maja Nielsen handelt von Treue, der Schwere von Trennungen und der Leichtigkeit der Liebe. Um 17 Uhr kann im Großen Haus die „Tanzgala 2021“ besucht werden. Diese vereint originelle und zuvor nie gesehene Choreografien von Ballettdirektor Stefano Giannetti, Mitgliedern seines Ensembles und der renommierten Choreografin Jutta Ebnother gepaart mit Orchestermusik von Poulenc, Wehding, Chopin, Tschaikowski, Debussy, Schuhmann und Ravel.

Für Oper und Puppentheater gelten die 3G-, für das Ballett die 2G-Regelungen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zu den jeweils geltenden Regeln keinen Nachweis. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen des Theaters, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de und an der Abendkasse erhältlich.

4. Raben - Ziel: Burg Rabenstein.

Führungen sind hier am Wochenende gleich vier geplant. Am Sonnabend um 13 Uhr und am Sonntag um 12 sowie um 14.30 Uhr können Interessenten an einer rund einstündigen musikalischen Burgführung teilnehmen. Am Sonnabend gibt es außerdem um 16.30 Uhr einen Burgrundgang vor der Martinsgans, denn von 18 bis 21 Uhr wird unter dem Motto „Martinsgans trifft Lazzig-Jazz“ zum Martinsgans-Essen mit einem Buffet und Musikbegleitung durch das Lazzig-Duo aus Potsdam eingeladen.

Kartenreservierungen fürs Essen, pro Person 49 Euro, unter Marcus.schubert@alte-canzley.de. Anmeldungen für Führungen, Erwachsene zehn, Kinder fünf Euro, unter kontakt@ralf-der-rabe.de. Die für die Region Potsdam-Mittelmark geltenden Coronaschutzmaßnahmen sind zu beachten.