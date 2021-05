Corona im Landkreis Wittenberg: Impf-Termine sollen nun doch kommen

Ende letzter Woche hatte Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) angekündigt, dass ab Montag die Impfterminvergabe wieder aufgenommen werde. Nur: Dem war nicht so. In der MZ-Redaktion und dem Vernehmen nach auch bei der Kreisverwaltung stapelten sich die Beschwerden von Menschen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die Termine zuständig ist, nur die Rückmeldung bekommen hatten, dass für den Landkreis Wittenberg derzeit keine Termine verfügbar sind. Das soll sich laut Kreis nun am Donnerstag ändern.

Fehler im System

Die Verzögerung liegt nach Auskunft der Kreisverwaltung an einem technischen Problem mit dem Internetportal der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort müsste jedem Impftermin auch ein entsprechender Impfstoff der jeweiligen Hersteller zugewiesen werden. Das Profil für das Astrazeneca-Präparat sei dort aber noch nicht angelegt gewesen, hieß es.

Nun erhält der Landkreis nach eigenen Angaben zwar 1.170 Dosen von Biontech und weitere 900 von Astrazeneca. Man hätte also theoretisch schon Termine für die Biontech-Vakzine vergeben können, erklärte eine Sprecherin. Darauf habe man aber verzichtet, weil man die Impftermine für beide Präparate lieber gleichzeitig vergeben wolle. Das liege daran, dass Astrazeneca nur für Patienten unter 65 Jahren - entsprechend der Impfgruppenreihenfolge also meist Krankenhaus- und Pflegepersonal - geeignet sei.

Man wolle sicherstellen, dass das Biontech-Präparat, das ohne Altersobergrenze auskommt, vor allem bei der älteren Bevölkerung zum Einsatz komme. Daher will der Landkreis die Terminfreigabe nicht sukzessiv gestalten und damit riskieren, dass Biontech-Dosen in Größenordnungen an jüngere Patienten verimpft werden und für die älteren dann fehlen.

Impfen ab 22. Februar

Die Kassenärztliche Vereinigung habe zugesichert, ihr Internetportal am Mittwoch entsprechend zu überarbeiten. Am Donnerstag sollten wieder Termine für den Landkreis Wittenberg vergeben werden können, hieß es. Ab dem 22. Februar sollen die Impfungen dann verabreicht werden können. (mz)