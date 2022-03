Cobbelsdorf putzt sich für den Frühling

In Cobbelsdorf wird am Samstag aufgeräumt.

Cobbelsdorf/MZ - Am kommenden Samstag ist es wieder einmal so soweit: Der traditionell vor Ostern stattfindende Frühjahrsputz in Cobbelsdorf steht an. Der Ortschaftsrat des zu Coswig gehörenden Ortes lädt alle Freiwilligen zu 8.30 Uhr zum Dorfgemeinschaftshaus ein. „Wir hoffen auf große Beteiligung“, informierte Ortsbürgermeister André Saage (SPD) die MZ.

Bis zu 50 Helfer vor Corona

Allerdings gehe er grundsätzlich davon aus, dass sich viele helfende Hände anfinden werden, sagte Saage. „Wir haben im Jahr vor der Coronapandemie eine Beteiligung von fast 50 Leuten gehabt“, berichtet er aus der Vergangenheit und begründet so seine Zuversicht.

Die Werbetrommel für die Freiwilligen-Aktion sei in jedem Falle kräftig gerührt worden. Neben Aushängen in der 420-Seelen-Gemeinde selbst hat es laut Saage auch verschiedene Aufrufe in den Sozialen Medien gegeben. Gerade weil die jeweiligen Landesverordnungen zur Eindämmung der Pandemie auch Zusammenkünfte solcher Art untersagten, werde jede einzelne Hand dringend gebraucht. „Wir haben durch die Corona-Pandemie gar nichts gemacht“, berichtet des Gemeindeoberhaupt, „schon seit zwei Jahren hat es keinen Frühjahrsputz mehr gegeben.“

Schwerpunkt Friedhof

Gerade deswegen gebe es eben auch besonders viel zu tun. So soll neben verschiedenen anderen kleinen Aufgaben nicht nur das Dorfgemeinschaftshaus „komplett auf links gedreht“ und gründlichst geputzt und vorbereitet werden sondern auch die Turnhalle im Ort. Darüber hinaus wird der Friedhof, dessen Anlage, neben anderen Gartenarbeiten, dringend auch vom vielen Laub befreit werden müsse, ein weiterer Schwerpunkt.

Auch die etwa 80 Anwohner des Ortsteils Pülzig sind laut Saage aufgerufen worden, sich zu beteiligen. Inwieweit sie sich dann in Cobbelsdorf einbringen oder sich in ihrem eigenen kleinen Ortsteil organisieren, könne er im Voraus noch nicht sagen, erklärte der Ortsbürgermeister.