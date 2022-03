Backofentag und „Rallye auf Rollen“ in Radis geplant

Radis/MZ - Weil die Erneuerung des Radiser Spielplatzes durch Planer und Stadtverwaltung „ins Rollen“ gebracht wurde, steht das dortige Familienfest am neunten April unter genau diesem Motto: Ab 10 Uhr können Jung und Alt in Inlineskates und Rollschuhe schlüpfen oder mit dem Roller oder dem Laufrad den Rundkurs um Dorfanger und Gutshof bezwingen. „Jeder kann bei der ,Rallye auf Rollen’ mitmachen“, berichtet Antje Möbius vom Heimatverein. Für die Teilnahme ist für unter 13-Jährige eine Gebühr von zwei Euro fällig, wer älter ist, muss vier Euro bezahlen. Wie Möbius klarstellt, wird das Geld ausschließlich für die Erneuerung des Spielplatzes genutzt.

Zusammen mit der Elterninitiative hat der Radiser Heimatverein ein großes Fest für die ganze Familie auf die Beine gestellt. An dem Wochenende vor Ostern findet auf dem Gutshof neben der Rallye der traditionelle Backofentag statt, der erstmals im Jahr 2019 ausgerichtet wurde und auf viel Zuspruch stieß. Aus dem traditionellen Holzbackofen wandern dann an dem Tag frische Kuchen und Osterbrote. Damit den Kindern nicht langweilig wird, stehen eine Hüpfburg und Outdoor-Spiele wie Riesen-Mikado, Rasen-Ski und Torwandschießen zur Verfügung. Auch Kinderschminken soll für die Kleinen angeboten werden.

Damit noch nicht genug: Die Erwachsenen können vor Ort über einen Frühlingsmarkt schlendern, auf dem vielleicht die ein oder andere Osterüberraschung zu finden ist. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein. Zum Mittagessen können sich Besucher an der Feldküche stärken und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung schreiben, haben sich alle an die bis dahin geltenden Corona-Regeln zu halten.