Auto in scharfer Rechtskurve bei Bad Schmiedeberg ausgebrochen

Bad Schmiedeberg/MZ - Für einen 19-Jährigen mit seinem silbernen Hyundai i30 und seine junge Beifahrerin endete die Autofahrt am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Straßengraben. Wie der junge Mann den Polizeibeamten vor Ort berichtete, befuhr er um 11.38 Uhr die L 129 aus Ogkeln kommend in Richtung Bad Schmiedeberg.

In einer Rechtskurve, knapp 500 Meter vor dem Ortseingang der Kurstadt, kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, stieß gegen einen Leitpfosten und geriet nach rechts in den Straßengraben, wo er das Auto zum Stehen brachte. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt; der junge Mann und dessen 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.