Welche Gerichte schmeckten Fürst Franz in Wörlitz?

Wörlitz/Dessau/MZ - Der schottische Reisende James Boswell besuchte auf einer längeren Reise im September 1764 unter anderem den Dessauer Hof und berichtete sehr anschaulich von den dortigen Begebenheiten. Sehr beeindruckt zeigte er sich von der Parforcejagd des Fürsten Dietrich und den festlichen Zusammenkünften am hiesigen Hof, wo man sehr gut speiste und später gemeinsam Karten spielte. „An der prachtvollen Tafel vereint war die vornehme Welt von Dessau. Wir waren insgesamt siebenundvierzig an der Zahl. Nebenan wurde musiziert... Nach aufgehobener Tafel gab es Kaffee, und man plauderte etwa eine Stunde lang… Am Abend fand ein prächtiger Ball statt... Es gab kaltes Büfett mit Wein, der herumgereicht wurde. Kurz, es fehlte an nichts.“