24-Jährige Autofahrerin rutscht von Straße: Sechsjähriges Kind im Krankenhaus

Riesigk - Die 24-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr am Dienstagnachmittag um 16.15 Uhr in Riesigk die Straße Rotehof aus Richtung Horstdorf kommend in Richtung Gohrau. In Höhe der Hausnummer 27 kam sie mit den rechten Rädern nach rechts von der Fahrbahn ...