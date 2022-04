Landkreis spürt Inflation: Diskussion um Anhebung von Gebühren in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Inflation macht derzeit fast alles teurer: Sprit, Lebensmittel, Baupreise. Landrat André Schröder (CDU) kündigte jetzt im Kreistag indirekt auch höhere Gebühren an, die es beim Landkreis geben könnte. Er spreche das Thema Inflation auch unter dem Eindruck der vielen Aufsichtsgremien und der Eigenbetriebe an, in denen er mitarbeite, sagte Schröder in der jüngsten Sitzung zu den Kreistagsmitgliedern.