Zwei Geherinnen aus Mansfeld-Südharz hoffen auf Medaillen

Sangerhausen/MZ - Im Sangerhäuser Sportpark Friesenstadion drehen Angelina Sommer (SSV Eisleben) und Laura Pabst (ASV Sangerhausen) einträchtig ihre Runden. Die beiden kennen sich bereits von den Sportereignissen des Jahres. Bei Landesmeisterschaften oder gar Mitteldeutschen Meisterschaften waren sie Konkurrentinnen und haben sich beispielsweise über die 3.000 Meter Bahngehen manchen Kampf geliefert. Bislang hatte immer Angelina Sommer vom SSV (Sport und Spielverein) Eisleben die Nase vorn. Die Eisleberin gilt als „alter Hase“ im Gehen.

Mitteldeutschen Meisterschaften in Haldensleben

Laura Pabst hat erst seit März diesen Jahres ihre Liebe zum Gehsport entdeckt. Sehr zur Freude von Helmut Reinefahl, der schon jede Menge Medaillengewinner in dieser Sportart trainierte und in die Erfolgsspur brachte. Bei Europameisterschaften, bei Deutschen Meisterschaften, bei internationalen Vergleichen. Reinefahl gilt als Legende im Gehsport. Er ist inzwischen 81 Jahre und könnte jeden Tag in seinem Garten sitzen und sich einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, der Holzkunst, widmen. Aber: Der Gehsport lässt den Mann einfach nicht los. Und so stellt er seine Jahrzehnte langen Erfahrungen weiter den sportlichen Hoffnungen in Sangerhausen zur Verfügung.

Und nun gehört Laura Pabst aus Holdenstedt zu seinen Schützlingen. Ihr Talent für den Gehsport war der Sangerhäuser Trainerlegende längst aufgefallen. Also hat er die Neuntklässlerin „einfach mal ausprobiert“, wie Reinefahl sagt. Ein erstes Achtungszeichen setzte Laura bei den Mitteldeutschen Meisterschaften am 17. Juli 2021 in Haldensleben. Hinter der Eisleberin Gymnasiastin Angelina Sommer kam Laura Pabst über die 3.000 Meter Bahngehen überraschend als Zweite ins Ziel. Mit 19:09 Minuten blieb die Schollschülerin auch gleich unter der imaginären Grenze von 20 Minuten und schaffte damit auf Anhieb die Norm für die Deutschen Meisterschaften U16 am bevorstehenden Wochenende (4. und 5. September) in Hannover.

Trainer hoffen auf eine Medaille

Inzwischen sehen einige Leichtathletik-Fans die 15-Jährige bereits in den „Fußstapfen“ von Henriette Wolf und Leonie Franke, die beide im Gehsport eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben haben – übrigens unter den Fittichen von Helmut Reinefahl. Was Reinefahl bei seinem jüngsten Schützling beeindruckt, ist „ihr sauberer Laufstil“. Das bescheinigte der jungen Dame aus Holdenstedt inzwischen auch Helmut Stechemesser, die Geherlegende vom SV Halle.

Im Sangerhäuser Sportpark bereiten sich Sommer und Pabst gemeinsam auf die Deutschen Meisterschaften in Hannover vor. Am Rand der schnellen Sangerhäuser Tartanbahn begutachten Roland Moritz (Trainer SSV Eisleben) und Helmut Reinefahl (Trainer Sangerhausen) Schrittfrequenz und Haltung ihrer Schützlinge. Beide Trainer hoffen auf eine Medaille. Und wer weiß: Vielleicht bringt das gemeinsame Training gemeinsame Medaillenfreuden. So geht sportliche Partnerschaft im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Weitere Medaillenhoffnung im Sprint

Aus Sicht der Südharzer Leichtathleten gibt es übrigens bei den Jugendmeisterschaften am Wochenende eine weitere Medaillenhoffnung. Mit Henriette Lässing hatte sich eine der Zwillingsschwestern aus Berga im 100-Meter-Sprint für die Meisterschaft qualifiziert. Mit einer Zeit von sage und schreibe 12,29 Sekunden schob sich Henriette auf Platz zwei der deutschen Bestenliste und gilt nun als eine der Favoritinnen für eine Sprintmedaille.

Ihre Schwester Charlotte verpasste die Norm im Hochsprung knapp. Beide sind inzwischen an der Sportschule in Halle und hatten sich Medaillen bei den „Mitteldeutschen“ gesichert.