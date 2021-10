Zahl der Arbeitslosen in Mansfeld-Südharz sinkt wieder unter 6.000

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Obwohl 321 Männer und Frauen im September in Mansfeld-Südharz ihren Job verloren haben, spricht man bei der Agentur für Arbeit dennoch von einer positiven Bilanz, nicht nur, weil im September auch 405 Menschen wieder in Arbeit kamen. Positiv merkte man auch an, dass die Zahl der Arbeitslosen in der Region zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder unter 6.000 liegt. Ende September waren 5.976 arbeitslose Menschen bei der Sangerhäuser Agentur registriert.

Diese positive Entwicklung habe man so erwartet, meinte Martina Scherer, die Chefin der Sangerhäuser Arbeitsagentur, dass sich der regionale Arbeitsmarkt im September über alle Personengruppen hinweg weiter gut entwickeln würde. „Die Zahl der Arbeitslosen ging zurück und es nahmen mehr Arbeitslose eine Beschäftigung auf. Die neuen Arbeitslosmeldungen lagen sogar unter dem Vorkrisenniveau.“ Saisontypisch sei die Arbeitslosigkeit bei Jüngeren wieder rückläufig, den im Herbst starten für junge Leute Ausbildung und Studium. Arbeitgeber meldeten der Agentur im September 158 neue Stellen. Gesucht wurden vor allem Schulbegleiter, Erzieher, Helfer in der Lagerwirtschaft und beim Transport sowie Verkäufer im Nahrungsmittelhandwerk. Aktuell sind 1.123 freie Arbeitsstellen im Bestand der Arbeitsagentur, 284 mehr als voriges Jahr im September. Stellen für Fachkräfte waren 667 frei. Es gab 269 Helferstellen und 187 Expertenstellen.

Die Arbeitslosenquote in Mansfeld-Südharz im September 2021 (Grafik: MZ/Büttner)

Neue Mitarbeiter werden vor allem im verarbeitenden Gewerbe gesucht. Hier sind 166 Stellen frei. Im Handel, der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sind aktuell 132 stellen frei und im Gesundheits- und Sozialwesen sind es 109. Weiterhin werden 111 Arbeitskräfte im Baugewerbe gesucht. In der öffentlichen Verwaltung gibt es 63 freie Stellen und im Gastgewerbe 82.