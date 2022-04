Wirklich nur elf Museen in Mansfeld-Südharz? Imagefilm des Kreises wirft Fragen auf

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Mittlerweile wurde er allein auf der Facebookseite des Landkreises von knapp 200.000 Menschen gesehen. Vor einer Woche im Sangerhäuser Kino erstmals aufgeführt, sorgt der neue Imagefilm des Landkreises über die Grenzen von MSH hinaus für Furore. Meist gibt es wie bei der Premiere im Movie Star am Kornmarkt der Kreisstadt viel Beifall für den rund 2:20 Minuten langen Streifen, in dem sich der Landkreis mit den Jungs des Comedy-Duos „Elsterglanz“ ein wenig selbst auf die Schippe nimmt und etwas andere Werbung für die Region zwischen Breitenstein und Wansleben am See macht. Vor allem die selbstironische Machart kommt überwiegend gut an.