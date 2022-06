Wie der Verein Teutonia Siersleben die örtliche Turnhalle teilsanieren lassen will

Die Turnhalle in Siersleben befindet sich am Sportplatz und neben dem Schulgelände im Ort.

Siersleben/MZ - Die Turnhalle in Siersleben könnte schon bald in Teilen saniert werden. Der Verein Teutonia Siersleben strebt vor Ort eine energetische Sanierung an, die etwa die Heizungsanlage oder eine LED-Beleuchtung umfasst.