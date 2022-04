Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz die geplante Cannabis-Legalisierung bewertet

Die Ampel-Koalition will die kontrollierte Abgabe von Cannabis erlauben. Wie sich der Landkreis dazu positioniert und was Beratungsstellen davon halten.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist ein Vorhaben, das schon in der Koalitionsverhandlungen für Schlagzeilen sorgte: Die neue Ampel-Regierung will die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene legalisieren. Doch was würde es konkret für Mansfeld-Südharz bedeuten, wenn Kiffen als legales Freizeitvergnügen möglich wird? Könnte die Region durch das künftige Geschäftsfeld legaler Cannabisproduktion sogar profitieren?