Welchem Zweck die Streuobstwiesen in MSH dienen

Erstmals wird am 30. April der Tag der Streuobstwiesen begangen. Davon gibt es auch in Mansfeld-Südharz viele. Warum sie schützenswert sind.

Südharz

Manchmal ist der Name „Goldene Aue“ ein kleines bisschen irreführend. Vor allem jetzt, wenn überall die Obstbäume in voller Blüte stehen. Statt golden leuchtet es weiß und zartrosa im Südharz und in der Goldenen Aue. An diesem Freitag, 30. April, findet erstmals der Tag der Streuobstwiese europaweit statt. Initiator ist der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), der „die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Tier- und Pflanzenwelt und die Gesellschaft“ hervorheben will. Ursprünglich stammt die Idee aus Österreich.

Streuobstwiesen zur Erhaltung der Genressourcen

Karin Rost vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz kennt die Streuobstwiesen in der Region seit vielen Jahren. „Die schönste ist oben am Bauerngraben“, sagt sie. „Dort haben wir vor ein paar Jahren junge Bäume nachgepflanzt. Insgesamt über 50 Hochstämme von alten Sorten, hauptsächlich Äpfel, darunter zum Beispiel ’Kaiser Wilhelm’, ’Ontario’ oder ’Erwin Baur’.“ Auf diese Weise gelingt es, die Genressourcen in der Region zu erhalten.

Alte Obstsorten erfreuen sich ohnehin zunehmender Beliebtheit. Freilich auch deshalb, weil es einen Trend zu ökologisch angebautem Obst gibt und sich daraus Kompott, Saft oder Wein machen lässt. Außerdem sind manche alten Apfelsorten sogar für Apfel-Allergiker um einiges bekömmlicher und können laut einer Studie der Charité Apfel-Allergien zwar nicht gänzlich beseitigen, doch die Probleme lindern.

Auch in Sachsen-Anhalt stehen die Streuobstwiesen als Geschützte Biotope unter Schutz - aus gutem Grund. Wie Markus Rösler vom Bundesfachausschuss Streuobst des Nabu erläutert, finden sich weit über 5.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie rund 6.000 Obstsorten auf den Streuobstwiesen in Deutschland. „Auch deswegen wurden sie kürzlich in Deutschland in die deutsche Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen“, unterstreicht Rösler.

Kartierung der Streuobstflächen im Biosphärenreservat Südharz

Bereits vor Jahren haben Karin Rost und Karsten Kühne begonnen, insgesamt knapp 940 Hektar Streuobstflächen im Biosphärenreservat zu kartieren. Dazu haben sie die Größe erfasst und den Pflegezustand bewertet. Zudem haben sie ein Obstsortenkataster anhand der Bäume auf den Streuobstwiesen für die einzelnen Gemarkungen aufgebaut, darin aber auch die Stellen vermerkt, an denen Bäume fehlten oder abgestorben waren. Die größten Streuobstbestände gab es - laut der zehn Jahre alten Statistik - in Wallhausen, Berga und Questenberg. Der größte Anteil an genutzten, gut erhaltenen Streuobstwiesen wurde in Hainrode, Questenberg und Wallhausen gefunden.

„So lange Leute da sind und sich um die Streuobstwiesen kümmern, sind sie gepflegt“, sagt Karin Rost. Doch das seien oft schon ältere Leute, die diese Arbeit dann irgendwann nicht mehr erledigen könnten. Bleibt aber eine Streuobstwiese sich selbst überlassen, wachsen Kräuter in die Höhe, es siedeln sich mehr und mehr Büsche an, bis irgendwann ein Wald daraus wird. Wichtig sei es, die Obstbäume zu schneiden, sonst bleibe der Ertrag aus, sagt Karin Rost und zitiert ihren Schwiegervater. Sein Spruch: „Man muss einen Hut durch die Krone werfen können.“ Das gelte vor allem für Apfelbäume. Baumscheiben bräuchten übrigens nur junge Bäume, etwa mit demselben Durchmesser wie die Krone, damit das Gras ihnen nicht das Wasser entzieht.

Natürlich hat sich seit der erstmaligen Kartierung der Streuobstwiesen im Reservat einiges verändert. Die Streuobstwiesen-Statistik werde demnächst aktualisiert, sagt Karin Rost: „Eine Studentin hat sich bei uns gemeldet, sie will nach Pfingsten mit dem Nachkartieren anfangen.“ Wenn im kommenden Jahr der nächste Tag der Streuobstwiese bevorsteht, wieder am letzten Freitag im April, gibt es vielleicht schon einige Ergebnisse zu berichten. (mz/Helga Koch)