Welbsleber Verein startet Pflanzaktion für ein blühendes Frühjahr

Welbsleben/MZ - Bunt und abwechslungsreich soll Welbsleben im Frühjahr erblühen. Und dafür hat der Verein Welbsleben leben, der auch das Dorfstübchen im Ort betreibt, nun eine Aktion ins Leben gerufen: 2.000 Krokus-Zwiebeln sollen gepflanzt werden.

„Ursprünglich hatten wir die ersten knapp 1.000 Zwiebeln selbst besorgt. Aber dann kamen immer weitere Spenden dazu“, sagt Walter Helbling vom Verein. Mittlerweile sind zu den Krokussen auch noch rund 250 Tulpenzwiebeln und etwa fünf Kilo Saat für bunte Blumenmischungen gesponsert wurden. „So viel Unterstützung und Resonanz ist toll. Mit wenig Aufwand können wir etwas auf den Weg bringen, das nachhaltig ist“, sagt Helbling und hofft, dass die Resonanz auch bei der Pflanzaktion selbst groß sein wird. Denn sowohl am kommenden Samstag, 6. November, als auch am Samstag, 13. November, sollen die Blumenzwiebeln gemeinsam mit den Welbslebern in die Erde gesetzt werden.

Glühwein nach der Pflanzaktion in Welbsleben

Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr am Dorfstübchen in de Straße Am Bach. Danach geht es gemeinsam zu den Pflanzorten. Denn der Verein hat bereits feste Plätze dafür ausgesucht, wie beispielsweise in der Straße Am Bach zwischen dem Dorfstübchen und dem Ärztehaus, an der Linde in der Straße Am Anger oder in der Westdorfer Straße. „Es gibt Parzellen, die mit richtigen Motiven bepflanzt werden können“, erklärt Helbling. Ob Smiley, Muster oder andere Bilder - der Kreativität der Hobbygärtner seien keine Grenzen gesetzt.

Wer die Aktion unterstützen und beim Pflanzen mitmachen will, sollte einige Utensilien mitbringen: Joghurtbecher, Pflanzholz, Hacke, Spaten, Gießkanne und eventuell Schablonen für Muster und Motive. Am Ende der Pflanzaktion wartet auf alle Teilnehmer Glühwein und Kinderpunsch im Dorfstübchen.