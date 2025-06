Medienfestival für Kinder eröffnet in Gera

In diesem Jahr stehen 32 Filme und Serien im Wettbewerb um die begehrten Goldenen Spatzen. (Archivbild)

Gera - Am Internationalen Kindertag wird in Gera das diesjährige Kindermedienfestival „Goldener Spatz“ eröffnet. Zum heutigen Auftakt (16.00 Uhr) der 33. Ausgabe des größten Festivals für deutschsprachige Kindermedien flimmert der Film „Das geheime Stockwerk“ in der Regie von Norbert Lechner über die Leinwand.

Zudem können sich die Festivalmacher ab diesem Jahr über mehr Geld vom Land freuen. Der Freistaat erhöht seine Förderung für die Kindermedienstiftung Goldener Spatz um 75.000 auf dann jährlich 285.000 Euro. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) überreicht zur Eröffnung einen entsprechenden, symbolischen Bescheid.

Im Wettbewerb um die begehrten „Goldenen Spatzen“ konkurrieren dieses Mal 32 Filme und Serien in sechs Kategorien. Zudem gehen sechs Medienangebote im Wettbewerb „Interaktives & Digitales Storytelling“ ins Rennen.

Die Hauptpreise werden von einer Kinderjury im Alter von 9 bis 13 Jahren vergeben. Die 30 Jurykinder verbringen eine Woche damit, die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und zu bewerten. Die Preise werden am 6. Juni in Erfurt verliehen. Das Festival ist ein wichtiger Treffpunkt für die Medienbranche im deutschsprachigen Raum.