Havelse - Der 1. FC Lok Leipzig spielt um die Rückkehr in den Profi-Fußball nach über 25 Jahren. Der Meister der Regionalliga-Nordost tritt am Sonntag (13.30 Uhr/MDR und Magentasport) beim Nord-Champion TSV Havelse an. Das erste Aufeinandertreffen in Leipzig endete 1:1.

Lok war, damals unter dem Namen VfB, 1998 aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Nach zwei Insolvenzen (2000 und 2004) erfolgte 2004/2005 ein Neustart in Liga elf. Im Juni 2020 hatte der Club schon einmal die Relegation erreicht, scheiterte damals jedoch am SC Verl.