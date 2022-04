Was Kreisschülersprecher Falko Herbig in Mansfeld-Südharz bewegen will

Kreisschülersprecher Falko Herbig ist ambitioniert und will einiges im Schulwesen verändern. Was seine Aufgaben, Ziele und Motive sind.

Benndorf/MZ - Falko Herbig will etwas verändern: „Mein größtes Ziel ist, die Digitalisierung an den Schulen im Landkreis voranzutreiben“, so der 15-jährige Kreisschülersprecher. Aber wie wird man eigentlich Oberhaupt aller Schüler im Landkreis? „Zuerst muss man natürlich Klassensprecher werden“, erzählt Herbig.