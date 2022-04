Was die Anwohner in Aseleben über die Eislebenerstraße wissen

In der Eislebenerstraße in Aseleben befinden sich unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und das Gemeindehaus.

Aseleben/MZ - Das Haus von Familie Hausschild fällt auf: An der Hauswand der ehemaligen Schmiede in der Eislebenerstraße 17 befindet sich ein großes Wandgemälde. Und es ist nicht das einzige, welches sich in der Straße finden lässt. Auch Hausnummer 1 ist besonders bunt verziert. Dort wohnt Kathrin Ziegelmann. Was die Menschen dort verbindet: Es ist ihre Heimat und mit ihr sind sie tief verwurzelt.