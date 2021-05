Warum einige Gaststätten in MSH trotz neuer Regeln weiterhin geschlossen sind

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Seit Dienstag dürfen die Gaststätten wieder öffnen. Drinnen dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete sitzen. Für den Außenbereich dagegen gilt in Sachsen-Anhalt keine Testpflicht mehr. Gastwirte, die Terrasse oder Garten ihres Lokals per Selbstbedienung bewirtschaften wollen, müssen aber trotzdem die Daten ihrer Gäste aufnehmen und für den Fall bereithalten, dass das Gesundheitsamt nach einem Infektionsfall die engen Kontaktpersonen des Betroffenen nachverfolgen will.

Den Außenbereich ganz unkompliziert bewirtschaften, indem sich die Gäste wie in einem klassischen Ausflugslokal Speisen und Getränke an einer Ausgabe abholen und mit zum Tisch nehmen - das funktioniert nur unter Preisgabe der Kontaktdaten, heißt es aus dem Gesundheitsamt des Landkreises. Wollen Gastwirte die Daten nicht aufnehmen oder ist es ihnen schlichtweg nicht möglich, weil sie allein Küche, Bar und Ausgabe bewirtschaften müssen, dann gilt das, was sie durchs Fenster verkaufen, als Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Und für die gilt nach wie vor: Gegessen und getrunken werden dürfen sie erst in mindestens 50 Meter Abstand vom Ort des Verkaufs.

Gastronomen fragen bei der Kreisverwaltung in Mansfeld-Südharz an

Das hat für manchen die Pläne durchkreuzt, im Außenbereich seiner Gaststätte ohne große Umstände wieder wirtschaften zu können. Annett Wesemann, Betreiberin des Sportlerheims in Riestedt, hatte eigentlich auf den Verkauf durchs Fenster gesetzt. Unter den Umständen, wie sie die 13. Eindämmungsverordnung des Landes jetzt vorschreibt, will sie ihre Gaststätte nach reiflicher Überlegung aber lieber noch ganz geschlossen lassen. „Ich mache erst dann wieder auf, wenn ich jeden einlassen und bewirten darf“, sagte sie auf MZ-Anfrage. Bei der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz hat es in den vergangenen Tagen sehr viele telefonische Anfragen von Gastronomen zu den Modalitäten der Öffnung gegeben, bestätigt Pressesprecherin Michaela Heilek. Eine Übersicht, wer wann wieder öffnet, habe man aber nicht erfasst.

Ein Großteil derer, die sich beim Landkreis erkundigt haben, wolle jedenfalls die Gelegenheit zum Neustart trotz der Auflagen nutzen und es auf sich nehmen, die Impf- und Genesenennachweise beziehungsweise die Testergebnisse der Gäste zu kontrollieren. „Es gab jedoch auch vereinzelt Betreiber, insbesondere kleine Gaststätten, die im Gespräch dann mitgeteilt haben, dass die Hürden für sie zu hoch sind und sie deshalb erst einmal bis Mitte Juni abwarten wollen“, sagt Heilek. Immerhin müssen auch der zu erwartende Umsatz und der Aufwand im Verhältnis stehen. (mz)