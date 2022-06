Wie eine Riestedter Gastronomin bisher durch die Corona-Krise gekommen ist

Riestedt - Die Tischplatten sind blankgeputzt, die Stühle ordentlich zurechtgerückt, freundliche Blumendeko verleiht dem großen Gastraum frühlingshaften Charme. Im Sportlerheim in Riestedt sieht es aus, als wäre nur gerade mal Ruhetag. Dabei liegen fast sieben zwangsverordnete Ruhemonate hinter der Gaststätte am Sportplatz. Wirtin Annett Wesemann ist eine tatkräftige Frau. Schon damals nach der Schule ist sie jobben gegangen und hat sich was dazuverdient - im „Chaos“ in Allstedt, in der Disko in Wallhausen, im Eiscafé in Roßla.

Annett Wesemann: „Der Eisverkauf hat mich gerettet“

Gelernt hat sie Stenotypistin, beim Starkstromanlagenbau in Sangerhausen. Der Beruf wurde nach der Wende nicht mehr anerkannt, also suchte sie sich was Neues im Handel. Die Gastronomie aber hat sie nie losgelassen. Und so übernahm sie am 1. Mai 2019 die Gaststätte am Riestedter Sportplatz. Ihr Ziel: „Das hier sollte was werden, wo die ganze Familie hinkommt, nicht nur die Männer.“ Das hat Wesemann geschafft. Alle 14 Tage traf man sich zum Bastelnachmittag, die Seniorenrunde kehrten zum Kaffeekränzchen ein.

Dann kamen Corona und der erste Lockdown. Und für Annett Wesemann die große Frage: Was jetzt? Speisen außer Haus verkaufen machte für ihre kleine Imbissküche auf dem Dorf keinen rechten Sinn. Aber: Eis! Das lässt sich gut lagern, das Risiko, Ware wegwerfen zu müssen, ist gering. Und so wurde das Fenster neben der Eingangstür zu Riestedts neuer Speiseeis-Adresse. Sechs Sorten, hausgemacht im Sangerhäuser Herrenkrug, gehen seitdem über den Tresen. „Der Eisverkauf hat mich gerettet“, sagt Annett Wesemann. Mit den Einnahmen kann sie die Pacht bezahlen. Dass der Sportverein stets kulant war hat auch geholfen. Für sie selbst blieb nichts übrig, doch ihr Mann verdient und der Sohn steht auf eigenen Füßen.

Zweiter Corona-Lockdown hat die Gastronomen schwer getroffen

„Ich bin bis jetzt noch human hier durchgekommen“, sagt Wesemann. Doch sie blickt mit Sorge auf Berufskollegen, die hohe Mieten zu stemmen haben. Auch die Verpackungen für Speisen zum Mitnehmen sind erheblich teurer geworden, hat sie im Großhandel festgestellt. Und: Personal, das schon vor Corona schwer zu finden war, droht den Wirten verloren zu gehen. Der Student, der bei ihr mitmachte, jobbt inzwischen im Supermarkt und will auch dort bleiben. Keiner sollte meinen, dass alle Gaststätten nach der Krise einfach so wieder aufmachen, meint sie. Vor allem der zweite Lockdown hat die Gastronomen schwer getroffen.

Um das deutlich zu machen, ist Wesemann beim „Stillen Protest“ in Sangerhausen ans Mikrofon gegangen und hat die Lage der Gastwirte geschildert. Ruhig und sachlich, aber auch mit Bitternis. Ihre Bilanz: Die Versorgung von 16 Versammlungen, elf Heimspielen, sechs Tagen Tischtennis-Trainingslager, 91 Fußballtrainingseinheiten der ersten Mannschaft und der Alten Herren und elf Familienfeiern sind ihr als Umsatz verloren gegangen. 17 Kilo Lebensmittel und 189 Liter Getränke musste sie wegwerfen. Finanzielle Unterstützung gab es für zwei Monate. Dafür danke sie nicht der Regierung, sondern den arbeitenden Menschen, die das mit ihren Steuern ermöglicht haben, erklärte Wesemann.

Keine Euphorie über die Öffnung

Seit Dienstag dürfte sie das Sportlerheim nun wieder öffnen. Im Innenbereich aber nur für Geimpfte, Getestete und Genesene. Wie sie das kontrollieren soll, will sie mit dem Ordnungsamt klären. Als Einzelkämpferin wird es jedenfalls kaum umzusetzen sein. Deshalb wird sie Speisen und Getränke erst mal durch die Luke verkaufen. Denn im Außenbereich dürfen die Gäste auch ohne Test sitzen.

Von Euphorie über die Öffnung wie nach dem ersten Lockdown sei diesmal nichts zu spüren, sagt die 50-Jährige. „Ich gehe da mit derbe gemischten Gefühlen ran.“ Die alte Freude und Leidenschaft für den Beruf - es wird noch dauern, bis sie ungetrübt zurück sind. (mz)