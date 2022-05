Warum der Kreisausschuss den Weg für die Abstufung einer Straße in Siersleben freimacht

Siersleben/Sangerhausen/MZ - Es sieht gut aus für die geplante Ortsumfahrung an der Ostseite Sierslebens: Der Kreisausschuss von Mansfeld-Südharz hat am frühen Montagabend die Abstufung eines Teils der Straße durch den Ort abgesegnet. Hintergrund ist, dass die L 72 in Zukunft über die neue Umgehungstrasse führen soll. Ein Teilstück über 363 Meter, das derzeit als Landesstraße durch den Ort führt, soll deshalb nach Fertigstellung in Kreishand wandern.

