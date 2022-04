Warum das neue Löschfahrzeug in Erdeborn nach Maik Nikel benannt ist

Erdeborn/MZ - Die Aufregung über die Ankunft des neuen landkreiseigenen Tanklöschfahrzeuges für Vegetationsbrände in Erdeborn zog Maik Nikel so in den Bann, dass ihn erst Ortswehrleiter Marco Schäffel auf ein Detail hinweisen musste: Auf der Karosse stand in kleinen weißen Buchstaben sein Vorname. „Ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen“, erinnert sich Nikel an das Ereignis. Der Feuerwehrmann war sichtlich gerührt, dass das Einsatzfahrzeug nach ihm benannt wurde.