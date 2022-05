Wahl in Röblingen: Wer wird künftig Präsident des Kreissportbundes?

Röblingen/MZ - In der „Festscheune“ in Röblingen am See werden am Freitagabend wichtige Weichen für die Zukunft des Sportes im Landkreis Mansfeld-Südharz gestellt. Auf dem Programm steht der Kreissporttag des Jahres 2022, Personal-Entscheidungen von großer Bedeutung werden in der Festscheune getroffen. So geht es zum Beispiel darum, wer künftig als Präsident amtiert und wer im KSB-Präsidium vertreten ist.