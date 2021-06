Verein „Routes of Reformation“ zieht von Sangerhausen nach Mansfeld

Mansfeld - „Ich freue mich, dass unsere Geschäftsstelle jetzt in Mansfeld angesiedelt ist“, sagt Detlev Geissler, Präsident des europäischen Vereins „Routes of Reformation“, nach dem Umzug von Sangerhausen in die Lutherstadt. Seinen Sitz hat der Verein jetzt in der Junghuhnstraße 2, wo bereits die Tourist-Information ihr Domizil hat. Für Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) ist es die richtige Adresse. Er spricht von einem authentischen Ort: „Hier an dieser Stelle ging Luther zur Schule.“ Die Tourist-Information und das nahe Museum „Luthers Elternhaus“ seien Mitglieder des Vereins. Man sei damit gut vernetzt.

Die Europäisches Kulturroute „Routes of Reformation“ zählt 40 Mitglieder in acht Ländern. Sie verbindet das Ziel, „die europäische Dimension der Reformation abzubilden“, so Präsident Geissler. Mit Fördermitteln sollen die jeweiligen Orte bekannt gemacht werden. Aktuell läuft in Thüringen und Sachsen-Anhalt ein Projekt mit Lesungen zum Thema „500 Jahre Bibelübersetzung“. (mz)